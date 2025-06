Piešťany plánujú obnovu meteorologického stĺpa

Piešťany 19. júna (TASR) - Mesto Piešťany plánuje obnovu meteorologického stĺpa zo začiatku 20. storočia. Stĺp je jediný svojho druhu na Slovensku. Reštaurátorský výskum spolu s premiestnením národnej kultúrnej pamiatky sa začne koncom júna. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



Ako uviedla, stĺp je aktuálne v dezolátnom stave - poškodený, skorodovaný s nefunkčnými a chýbajúcimi prístrojmi a nevyhnutne vyžaduje rozsiahlu reštaurátorskú obnovu. „Obnova je momentálne v prípravnej fáze a verejnosť sa môže do jej financovania zapojiť,“ priblížila.



Technickú podporu na stĺpe, ktorý je majetkom mesta Piešťany, zabezpečujú Služby mesta Piešťany. Odborným garantom rekonštrukcie je riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Vladimír Krupa. Samotnú opravu vykoná reštaurátor Stanislav Kožela.



O obnovu zariadenia sa od roku 2021 usiluje občianske združenie Optimisti. „Dnes máme predpoveď počasia aj na týždeň dopredu v mobile, no v roku 1900 bol meteostĺp high-tech zariadením. S trochou nadsadenia môžeme povedať, že je to vlastne veľká dobová aplikácia,“ uviedol predseda združenia Matej Panák.



Financie na opravu poskytol Trnavský samosprávny kraj vo výške 28.000 eur, prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry v rámci Schémy pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu cez OOCR Rezort Piešťany, a ďalší partneri.



Stĺp osadil koncom augusta 1910 na ulici Sad Andreja Kmeťa na objednávku Winterovcov Heinrich Kappeller z Viedne. Prístroje na stĺpe fungovali, bez batérií a elektriny, vďaka fyzikálnym zákonom. Barometer meral tlak vzduchu pomocou ortuti alebo kovových pružín, hydrometer zisťoval vlhkosť prostredníctvom rozpínania štetín z konských chvostov a bimetalové pásiky v teplomere sa ohýbali podľa teploty.