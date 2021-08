V Piešťanoch plánujú reštaurovanie známej sochy Barlolámača

Piešťany 27. augusta (TASR) – Reštaurovanie sochy známeho Barlolámača a projektovú dokumentáciu na obnovu technológie fontány chce mesto Piešťany v blízkej dobe realizovať vďaka dotácii ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom. Plánuje vrátiť národnej kultúrnej pamiatke, umiestnenej pri vstupe na Kolonádový most, jej pôvodný estetický vzhľad a funkciu. Uviedol to Martin Ričányi z piešťanskej radnice.



Obnova sa tak stane súčasťou celkovej revitalizácie Kolonádového mosta, vedúceho ponad Váh z centra Piešťan na Kúpeľný ostrov, ktorú po dvoch rokoch ukončili k začiatku tohtoročnej letnej sezóny. Dielo architekta Emila Belluša patrí k vrcholom funkcionalistickej architektúry Slovenska a je najdlhším krytým mostom na Slovensku.



Monumentálna bronzová socha Barlolámača od sochára Roberta Kühmayera stojí na priečelí mosta od roku 1933. Do bronzu ju odliala firma Barták z Prahy. „Barlolámač sa stal symbolom uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov a je bezpochyby najfotografovanejším objektom mesta Piešťany. Zachovanie sochy je preto nielen prioritou, ale aj nevyhnutnosťou,“ doplnil Ričányi. Ako symbol bol Barlolámač prijatý za mestský znak 21. októbra 1945 pri príležitosti povýšenia obce Piešťany na mesto.



Ďalším významným cieľom projektu je podľa Ričányiho zabezpečenie obnovy unikátnej technológie fontány podľa výkresov architekta Belluša. „Z dobových fotografií je zrejmé, že technológia fontány nebola doteraz nikdy zrealizovaná podľa jeho návrhu, preto ide o zámer významného charakteru,“ doplnil Ričányi.