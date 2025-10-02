< sekcia Regióny
Piešťany plánujú vybudovať 11 elektronabíjacích staníc
Obyvatelia aj návštevníci mesta vďaka projektu získajú nové možnosti v oblasti modernej a ekologickej dopravy.
Autor TASR
Piešťany 2. októbra (TASR) - Mesto Piešťany získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR takmer 150.000 eur na vybudovanie 11 elektronabíjacích staníc s 22 nabíjacími bodmi. Pribudnúť majú do leta 2026. Zvýšia komfort pre majiteľov elektromobilov, zatraktívnia Piešťany pre turistov a prispejú k znižovaniu emisií. TASR to uviedla Hana Dupkaničová z príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP).
Aktuálne v SMP prebieha proces verejného obstarávania, ktorý sa týka vypracovania realizačnej dokumentácie inžinierskej činnosti, autorského dohľadu nad pripravovanou výstavbou a následne obstarania dodávateľa stavby. Stavebníkom a prevádzkovateľom budú Služby mesta Piešťany. „Nabíjacie stanice budú strategicky rozmiestnené po celých Piešťanoch, aby ich obyvatelia aj návštevníci mali dostupné nabíjanie na frekventovaných a praktických miestach,“ priblížila.
Výkon staníc sa bude odvíjať od možnosti distribučnej siete v daných lokalitách a podmienkach výzvy. Stanice budú dostupné pre vodičov na Námestí SNP a Nálepkovej ulici, na Čachtickej, Vodárenskej, Valovej, A. Hlinku, Javorovej, E. F. Scherera, Mateja Bela, Rekreačnej a Hlbokej.
„Príprava projektu prebiehala približne dva až tri roky. Počas tohto času sa uskutočnila spolupráca pri výbere vhodných lokalít, ako aj preverenie možností pripojenia na rozvádzače a distribučnú sieť,“ uviedla Dupkaničová. Mesto bolo napokon v auguste úspešné v žiadosti o podporu a získalo finančné prostriedky na realizáciu.
Obyvatelia aj návštevníci mesta vďaka projektu získajú nové možnosti v oblasti modernej a ekologickej dopravy. „Realizácia projektu zvýši komfort pre majiteľov elektromobilov, ktorí budú mať k dispozícii viacero miest na nabíjanie svojich vozidiel. Zároveň sa Piešťany stanú atraktívnejšou destináciou aj pre turistov a návštevníkov cestujúcich elektromobilmi,“ skonštatovalo mesto na svojom webe.
