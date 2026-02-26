< sekcia Regióny
Piešťany plánujú vyhlásiť tender na sanáciu Kolonádového mosta
Mesto má k dispozícii stavebné povolenie aj aktualizovanú projektovú dokumentáciu.
Autor TASR
Piešťany 26. februára (TASR) - Mesto Piešťany plánuje v polovici marca vyhlásiť verejné obstarávanie na sanáciu pilierov Kolonádového mosta. Na jeho opravu je podľa samosprávy potrebných viac ako 2,5 milióna eur. Predstavitelia vlády prisľúbili mestu pomoc pri hľadaní mechanizmu financovania. Stredajšie (25. 2.) uznesenie vlády zatiaľ vyčleňuje 11.000 eur. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.
Tému financovania opravy mosta otvoril primátor priamo na zasadnutí vládneho kabinetu. „Ide o obrovský problém, suma presahuje 2,5 milióna eur, čo je pre samosprávu veľmi náročné. Premiér aj minister obrany sa témou zaoberali a prisľúbili podporu pri riešení,“ skonštatoval. Podľa Jančoviča by sa však mal nájsť širší mechanizmus pomoci.
Mesto má k dispozícii stavebné povolenie aj aktualizovanú projektovú dokumentáciu. V súčasnosti je pred vyhlásením verejného obstarávania, ktoré chce spustiť približne v polovici marca. „Bolo nám odporučené pokračovať v procesoch. V priebehu jari by sme mali doriešiť ďalší postup aj formu pomoci zo strany ministerstiev,“ doplnil primátor. Most zostáva naďalej úplne uzavretý. Rozhodnutie o zákaze vstupu vydal statik a bude platiť až do ukončenia rekonštrukcie.
Samospráva už v závere minulého roka realizovala zameriavanie podvodných konštrukcií mosta. Merania poskytli projektantom detailný 3D obraz pilót pod vodnou hladinou s presnosťou na centimetre. Údaje budú slúžiť na spresnenie návrhu sanácie a technické naplánovanie stavebných prác. Paralelne prebieha aj geodetické sledovanie pohybov mosta, ktoré potvrdilo mierne horizontálne posuny v rádoch milimetrov.
Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov.
