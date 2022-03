Piešťany podľa Wintera sa vrátia do kúpeľného mesta na jeseň

Piešťany 30. marca (TASR) – Pred začatím hlavnej letnej sezóny skončili úspešné turistické zážitkové prehliadky s názvom Piešťany podľa Wintera. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj v nich plánuje pokračovať podľa špecialistky marketingovej komunikácie Katarína Čučkovej znovu až na jeseň.



„Letné mesiace zámerne uvoľňujeme iným turisticky zaujímavých aktivitám,“ uviedla pre TASR. Prehliadky Piešťany podľa Wintera mali zámer prilákať návštevníkov do kúpeľného mesta mimo dominantnú sezónu, keď nie je toľko turistov, čo sa podľa jej slov aj podarilo. Začali sa vo februári a pre veľký záujem pridala KOCR z pôvodných štyroch sobôt prehliadky až do konca marca. Počas tohto obdobia mohli účastníci zažiť 14 prehliadok.



Piešťany podľa Wintera sprevádzajú záujemcov po viacerých miestach, ktoré sú späté s osudom zakladateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera. Na každom zo stanovíšť odohrávajú herci Divadla na TrakOch z Trakovíc a Univerzitného divadla THE.ART.RE z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave naživo výstupy, týkajúce sa jednotlivých etáp jeho života, spojené sú s umeleckým spracovaním pamätí Ľudovíta Wintera v audiohre v slúchadlách. „Nezažili sme ani jednu prehliadku, na ktorej by účastníci nemali na jej konci slzy v očiach. Winterov príbeh je fascinujúci a veľmi silný. O to viac, že dejinné udalosti dvoch svetových vojen a zmien režimov sú v týchto dňoch aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Niektorých účastníkov sme videli na prehliadkach aj viackrát, iní kupovali lístky pre aj svojich známych. Je to pre nás najväčšie ocenenie,” povedala Čučková. Doplnila, že KOCR chcela pre Piešťany priniesť niečo inovatívne, čo zatiaľ žiadne mesto na Slovensku neponúka.



Na vzniku projektu sa podieľalo Divadlo Jána Palárika v Trnave scenárom, režijným vedením i tvorbou kostýmov. V audionahrávke účinkujú viacerí členovia trnavského hereckého súboru. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.