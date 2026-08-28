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Piešťany podpísali zmluvu na obnovu ciest na sídlisku A. Trajana
Realizácia sa začne odovzdaním staveniska na základe výzvy mesta.
Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Primátor Piešťan Peter Jančovič podpísal zmluvu so spoločnosťou Skanska SK na realizáciu prvej etapy obnovy miestnych ciest na sídlisku Adama Trajana za 303.324,15 eura s DPH. Obnova má priniesť zlepšenie technického stavu komunikácií a zvýšiť komfort a bezpečnosť. Zhotoviteľ má na dokončenie prác najviac 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Predmetom zákazky je obnova povrchov vozovky na ulici A. Trajana. Realizácia sa začne odovzdaním staveniska na základe výzvy mesta. Zhotoviteľ musí pred začiatkom prác predložiť harmonogram, ktorý podlieha schváleniu mestom.
Počas stavebných prác musia obyvatelia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Zhotoviteľ zabezpečí dočasné dopravné značenie a zároveň musí zachovať prístup k nehnuteľnostiam v dotknutej lokalite.
Radnica bude priebeh stavby priebežne kontrolovať. Kontrolné dni sa majú konať minimálne raz týždenne. Zmluva zároveň stanovuje záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov. O konkrétnom termíne odovzdania staveniska, harmonograme stavebných prác a dopravných obmedzeniach bude mesto obyvateľov informovať.
Do verejného obstarávania sa zapojilo osem uchádzačov. Ponuky mesto vyhodnocovalo podľa kritéria najnižšej ceny.
Predmetom zákazky je obnova povrchov vozovky na ulici A. Trajana. Realizácia sa začne odovzdaním staveniska na základe výzvy mesta. Zhotoviteľ musí pred začiatkom prác predložiť harmonogram, ktorý podlieha schváleniu mestom.
Počas stavebných prác musia obyvatelia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Zhotoviteľ zabezpečí dočasné dopravné značenie a zároveň musí zachovať prístup k nehnuteľnostiam v dotknutej lokalite.
Radnica bude priebeh stavby priebežne kontrolovať. Kontrolné dni sa majú konať minimálne raz týždenne. Zmluva zároveň stanovuje záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov. O konkrétnom termíne odovzdania staveniska, harmonograme stavebných prác a dopravných obmedzeniach bude mesto obyvateľov informovať.
Do verejného obstarávania sa zapojilo osem uchádzačov. Ponuky mesto vyhodnocovalo podľa kritéria najnižšej ceny.