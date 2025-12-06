< sekcia Regióny
Piešťany podporujú detskú fantáziu a tvorivosť prostredníctvom súťaží
Autor TASR
Piešťany 6. decembra (TASR) - Mesto Piešťany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pokračuje v tradícii podpory detskej tvorivosti a fantázie prostredníctvom výtvarných súťaží. V roku 2025 sa uskutočnili dve výzvy. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 10. decembra o 10.00 h vo foyeri kina Fontána. Súčasťou podujatia bude aj výstava víťazných a vybraných výtvarných prác, ktorá bude sprístupnená verejnosti do 10. januára 2026. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Do súťaží sa zapojili deti zo základných a materských škôl a výtvarných ateliérov Centra voľného času Ahoj a základnej umeleckej školy (ZUŠ). Prvou bola súťaž o návrh novoročného pozdravu PF 2026 pre mesto Piešťany s názvom Moje mesto, moje Piešťany - tak, ako ich vidím ja. Cieľom bolo zachytiť osobný a tvorivý pohľad detí na svoje mesto.
Odborná porota vybrala desať návrhov, za ktoré mohli ľudia hlasovať na oficiálnom profile mesta Piešťany na sociálnej sieti. Najviac hlasov získala práca Terezky Orviskej, 11-ročnej žiačky ZUŠ Piešťany. Jej výtvarný návrh sa stane oficiálnou titulnou stranou PF 2026 mesta Piešťany.
Druhou súťažou bol projekt Školský adventný kalendár, ktorý sa zameral na predvianočné obdobie v školách a triedach. Deti a ich pedagógovia vytvorili adventné kalendáre v 2D a 3D formátoch s dôrazom na myšlienky, úlohy a hodnoty súvisiace s Vianocami.
