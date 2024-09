Piešťany pokračujú v diskusiách s občanmi o parkovacích miestach

Piešťany 12. septembra (TASR) - Zástupcovia mesta Piešťany pokračujú v diskusiách s občanmi o zmenách, ktoré nastanú pri novom značení parkovacích miest. Jedno z týchto stretnutí sa uskutočnilo v utorok (10. 9.). Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Piešťany Veronika Bardíková.



"Je potrebné vyznačiť ďalšie parkovacie miesta, aby vodiči mohli parkovať v súlade so zákonom, teda s takzvanou chodníkovou novelou," vysvetlila Bardíková. Počet ulíc, na ktorých by malo dôjsť k vyznačeniu nových parkovacích miest je 14.



Keďže mesto počíta so zjednosmernením niektorých ulíc, samospráva považuje za potrebné o tejto zmene obyvateľov daných ulíc informovať vopred. "Obyvatelia budú o termíne stretnutí včas informovaní prostredníctvom letáčikov vhodených do schránok," dodala.



Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2023, zaviedla celoplošný zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest. Autá tak nemôžu parkovať na chodníku ani pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra, pokiaľ to neumožní dopravné značenie. Výnimku majú len bicykle, motocykle a elektrické kolobežky.