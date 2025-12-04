< sekcia Regióny
Piešťany pokračujú v zmene organizácie dopravy na viacerých uliciach
Samospráva avizovala, že značenie bude pokračovať aj v budúcom roku.
Autor TASR
Piešťany 4. decembra (TASR) - Mesto Piešťany v súčasnosti pokračuje v zmene organizácie dopravy na viacerých uliciach v meste. Aktuálne prebiehajú práce na uliciach Hoštáky, Sasinkova a kompletne celej lokalite Floreát, ktorá bude v zóne 30 kilometrov za hodinu (km/h). Cieľom zmeny organizácie dopravy, ktorá prebieha už od októbra, je zlepšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy na uliciach. Stalo sa tak v dôsledku chodníkovej novely. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Zjednosmernené budú ulice Malá, Prístavná, Robotnícka, Lúčna a vyznačia sa parkovacie miesta na uliciach Ružová, Vážska, Dlhá, Veterná, Malá, Prístavná, Robotnícka a Lúčna. „Ulica Jána Kupeckého zostáva s obojsmernou premávkou bez možnosti parkovania vozidiel, z dôvodu, že táto ulica je tepna, ktorá prechádza od cesty II/499 po ulicu Veterná, t. j. je tretím výjazdom z danej lokality okrem výjazdu na kruhový objazd z ulice Dlhá a Alexandra Dubčeka,“ ozrejmila.
Aktuálne sa realizuje len etapa osádzania zvislého dopravného značenia, z dôvodu nevhodných klimatických podmienok pre realizáciu vodorovného dopravného značenia, ktoré bude vykonané po zimnom období. „V prípade zjednosmernenia napríklad ulice Jána Kupeckého je potrebné vykonať dopravné prieskumy, na základe ktorých by projektant vytvoril simuláciu, ako by nastalo rozloženie dopravy na ostatných križovatkách v lokalite,“ doplnila.
Začiatkom októbra sa značenie realizovalo na uliciach Bottova, Hoštáky, Štefánikova, Alexandra Šindelára, Orviský kút, Radlinského, Emila Belluša a Bodona. Na Štefánikovej pri cirkevnej základnej škole sa nachádza priechod pre chodcov, ktorý je aktuálne členený a oddelený dopravným ostrovčekom. Umožňuje chodcom napríklad bezpečné zotrvanie v strede vozovky. „Znížením rýchlostí v určitých lokalitách sa zase zvýši bezpečnosť a pri znížení rýchlostí na 30 km/h je možné vyznačenie väčšieho počtu parkovacích miest, z dôvodu potreby menších vzdialeností na rozhľad v križovatkách,“ uviedla radnica.
Samospráva avizovala, že značenie bude pokračovať aj v budúcom roku. Plánuje vyznačenie parkovacích miest v centre mesta pre motocykle a tiež zmenu organizácie dopravy z dôvodu problematickosti prejazdov autobusov mestskej dopravy. Nasledovať bude zmena organizácie dopravy pred budovou Polikliniky, na uliciach Jánošíková, Hurbanova, Janka Jesenského, Javorinská, Staničná, Mudroňová, Lipová a Zavretý kút.
Novela zákona o cestnej premávke je účinná od 1. marca 2022. Do praxe priniesla univerzálny zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, okrem označených oblastí, zakazuje parkovanie a státie vozidiel na chodníku, okrem prípadov, kde je to povolené dopravnou značkou. Parkovanie na chodníkoch je zakázané aj keď zostáva voľný priestor 1,5 metra, ak to nie je v súlade s dopravným značením.
