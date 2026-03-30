< sekcia Regióny
Piešťany pokračujú vo výstavbe cyklochodníka pod Párovcami
Podľa primátora by nová trasa mala výrazne zlepšiť každodennú mobilitu obyvateľov.
Autor TASR
Piešťany 30. marca (TASR) - Mesto Piešťany pokračuje v realizácii cyklochodníka na ulici Pod Párovcami, ktorý vzniká s podporou eurofondov. Projekt má priniesť bezpečné cyklodopravné prepojenie medzi Starými Piešťanmi a centrom mesta, pričom projekt by mal byť hotový do konca apríla. Informoval o tom primátor mesta Peter Jančovič na sociálnej sieti.
Zdôraznil význam investície najmä z pohľadu bezpečnosti a kvality verejného priestoru. „Veľmi ma teší, že realizujeme tento projekt, pretože vytvoríme bezpečnú cyklistickú trasu, ktorá bude spájať tzv. staré Piešťany s centrom mesta,“ uviedol. Súčasťou projektu nebude len samotný cyklochodník, ale aj doplnková infraštruktúra. V lokalite pribudnú nové chodníky, stanovištia na zberné nádoby, lavičky a ďalší mobiliár. Dôležitým prvkom majú byť aj bezpečné priechody pre chodcov.
Podľa primátora by nová trasa mala výrazne zlepšiť každodennú mobilitu obyvateľov. „Myslím, že sa všetci môžeme tešiť na to, že na jar bude tento cyklochodník hotový a bezpečne sa budeme prepravovať zo Starých Piešťan do centra a späť,“ doplnil. Nový cyklochodník je súčasťou širšieho zámeru rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste, ktorá má postupne prepájať jednotlivé mestské časti a zvyšovať podiel ekologickej dopravy.
Zhotoviteľom je spoločnosť Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II s cenovou ponukou v hodnote takmer 2,4 milióna eur. Keďže projekt bol úspešný vo výzve Ministerstva dopravy (MD) SR financovanej z Plánu obnovy a mesto zhotoviteľa vybralo v opakovanom obstarávaní, po podpise zmluvy so zhotoviteľom požiadalo rezort o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov. Výstavba cyklochodníka by teda mala byť ukončená do konca apríla, administratívne musí byť projekt uzavretý najneskôr do konca mája.
