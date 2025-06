Piešťany pomáhaju s táborom pre deti z rodín v zlej sociálnej situácii

Piešťany 28. júna (TASR) - Mesto Piešťany pomáha tamojším deťom z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii zúčastniť sa na letnom tábore. Bezplatne sa vydajú na týždeň do rekreačnej oblasti Duchonka pri Topoľčanoch. Prednosť dostali tiež deti z viacdetných či neúplných rodín. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.



Priblížila, že samospráva sa zapojila do projektu letného tábora Misia Delta, ktorý ponúka deťom z rodín v náročnej sociálnej situácii možnosť prežiť plnohodnotné prázdniny. „Cieľom projektu je umožniť účasť na letnom pobytovom tábore najmä tým deťom, ktorých rodičia si podobný pobyt nemôžu z finančných dôvodov dovoliť,“ zhrnula.



Referentka pre rodinu a terénnu sociálnu prácu a jedna z koordinátoriek projektu Mária Srnáková pre TASR uviedla, že je to skvelá príležitosť pre deti, ktoré by si tábor inak nemohli dovoliť. Výber detí prebiehal v spolupráci s miestnymi školami, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny či Centrom pomoci človeku Piešťany.



Účasť v tábore je pre piešťanské deti bezplatná. „Náklady na pobyt, dopravu a stravovanie hradia partneri projektu a mesto Piešťany. Referenti odboru sociálnych služieb mestského úradu zároveň zabezpečujú administratívu, spracovanie prihlášok aj sprievod detí do a z tábora,“ zhrnula hovorkyňa. S mestom spolupracujú aj Ministerstvo obrany SR, Združenie miest a obcí Slovenska a Ozbrojené sily SR.



Tábor ponúka ubytovanie v chatkách a hlavnej budove, športoviská, spoločenské miestnosti aj možnosť kúpania sa. „O deti sa postará skúsený tím animátorov a zdravotníkov. Denný režim je doplnený o päťchodové stravovanie a zabezpečený pitný režim,“ dodala.