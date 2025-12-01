< sekcia Regióny
Piešťany posilňujú všetky dostupné formy pomoci pre ľudí bez domova
Sociálni pracovníci ešte počas septembra navštívili 34 miest, kde sa najčastejšie zdržiavajú osoby žijúce vonku.
Autor TASR
Piešťany 1. decembra (TASR) - Mesto Piešťany opäť posilňuje všetky dostupné formy pomoci pre ľudí bez domova. Prebehlo napríklad rozsiahle mapovanie ich situácie v teréne v spolupráci s mestskou políciou. Bezplatnú nocľaháreň poskytuje Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Domum na Bodone, v zimnom období funguje v rozšírenom režime a v prípade potreby navyšuje kapacitu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Sociálni pracovníci ešte počas septembra navštívili 34 miest, kde sa najčastejšie zdržiavajú osoby žijúce vonku. „S každým, koho oslovili, viedli rozhovor, poskytli sociálne poradenstvo, zisťovali aktuálne potreby a predstavili služby, ktoré môžu okamžite využiť v ZSS Domum,“ priblížila. Niektorým ponúkli aj krízové potravinové balíčky či materiálnu pomoc.
Domum poskytuje tiež možnosť ubytovania, klienti sa môžu osprchovať, oholiť či ostrihať a tiež majú možnosť využiť práčovňu so symbolickým poplatkom za pranie. Pracovníci ponúkajú aj ošatenie, obuv a krízové potravinové či hygienické balíčky, ktoré sú dôležité najmä pre ľudí, ktorí pretrvávajú vonku aj počas mrazov.
Personál pomáha s vybavovaním dokladov, dávok v hmotnej núdzi, dôchodkov či kompenzačných príspevkov, sprevádza na úrady, rieši zdravotné a finančné problémy, dlhy či exekúcie. „Klienti majú tiež možnosť začať predávať časopis Nota Bene, ktorý im poskytuje okamžitý, hoci skromný, stabilizujúci príjem a prvých päť kusov dostávajú zdarma,“ dodala.
Prebieha tiež distribúcia teplých polievok, teplého oblečenia, diek, spacákov či paplónov. Pomoc dopĺňa aj dlhoročná spolupráca s Trnavskou arcidiecéznou charitou, ktorá zabezpečuje potravinovú a materiálnu podporu.
Do pomoci sa zapája aj občianske združenie Kambek. Venuje sa osobám po výkone trestu, ľuďom so závislosťami či so zníženou uplatniteľnosťou na trhu práce. „Prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva rieši závislosti, pomáha predchádzať recidíve, rozvíjať finančnú gramotnosť alebo zlepšovať rodinné a rodičovské kompetencie,“ ozrejmila radnica.
Prispieť môžu aj obyvatelia Piešťan, napríklad teplým oblečením, trvanlivými potravinami, hygienickými potrebami, kuchynským vybavením či dekami. „Mnohé rodiny pomáhajú aj formou varenia, dopravy darov alebo pečenia koláčov na vianočnú večeru, ktorú Domum tradične pripravuje pre ľudí bez domova,“ doplnilo mesto.
