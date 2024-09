Piešťany pracujú na získaní povolenia pre novú plaveckú halu

Piešťany 18. septembra (TASR) - Mesto Piešťany pracuje na získaní stavebného povolenia pre novú plaveckú halu. Jej cena je predbežne odhadovaná na približne deväť miliónov eur. Primátor Peter Jančovič to uviedol na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Vysvetlil, že o možnostiach financovania rokoval aj s Trnavským samosprávnym krajom či s Fondom na podporu športu. "Určite to nebude z našich zdrojov," zhrnul Jančovič.



Plaváreň by mohla obsahovať plavecký osemdráhový bazén s možnosťou hry profesionálneho vodného póla a základný výučbový bazén. "Vybudovaním krytej plaveckej haly dôjde k dobudovaniu športového areálu v súbehu ulíc Valová a Kuzmányho. Hlavný dôraz je kladený na veľkosť vodnej plochy," uvádza sa v návrhu investičných zámerov mesta v oblasti športu, ktorý vzali mestskí poslanci na vedomie.