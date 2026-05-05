Utorok 5. máj 2026
Piešťany: Prevádzka mestských inštitúcií bude 8. mája obmedzená

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Piešťany 5. mája (TASR) - Prevádzka mestských inštitúcií v Piešťanoch bude v piatok (8. 5.) obmedzená a bežné služby pre verejnosť nebudú poskytované. Zabezpečená bude len nevyhnutná prevádzka v zariadeniach s nepretržitým režimom, a to najmä v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadení Domum. V pohotovostnom režime bude fungovať aj mestská polícia. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

„Zabezpečenie prevádzky počas tohto dňa si vyžaduje prijatie organizačných opatrení a môže byť spojené so zvýšenými nákladmi. Organizáciu práce sme upravili internými opatreniami v súlade s kolektívnou zmluvou, pričom režim nepretržitých prevádzok zostáva zachovaný,“ ozrejmila.

Zamestnanci mesta budú čerpať pracovné voľno v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Výnimku tvoria zamestnanci v nepretržitej prevádzke. Doplnila, že informácie o fungovaní jednotlivých pracovísk zverejnili štandardným spôsobom, najmä na webovom sídle mesta, na sociálnych sieťach a prostredníctvom oznamov na budovách. Verejnosti mesto odporúča vopred si overiť dostupnosť konkrétnych služieb.
