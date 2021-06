Primátor Piešťan neotvoril schôdzu zastupiteľstva pre nízku účasť

Piešťany 30. júna (TASR) – Na stredajšie zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Piešťanoch sa v poslaneckých laviciach nestretol dostatočný počet volených zástupcov na to, aby primátor Peter Jančovič mohol otvoriť rokovanie. V zmysle rokovacieho poriadku ako predsedajúci schôdzu pre neuznášaniaschopnosť ukončil.



Na rokovanie sa do 30 minút od avizovaného začiatku o 14.00 h dostavilo iba sedem zo 17 zvolených zástupcov voličov. Podobne sa to v Piešťanoch stalo v marci, aj vtedy museli zastupiteľstvo presúvať na iný termín.



Na konanie sa schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina poslaneckého zboru, čo je deväť poslancov mestského zastupiteľstva.