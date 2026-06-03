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Piešťany pripravili otvorenie nového cyklochodníka Pod Párovcami
Projekt zahŕňal aj úpravy verejného priestoru vrátane obnovy osvetlenia, dopravného značenia, chodníkov a výsadby zelene.
Autor TASR
Piešťany 3. júna (TASR) - Mesto Piešťany pripravilo na štvrtok (4. 6.) o 17.30 h slávnostné otvorenie nového cyklochodníka Pod Párovcami. Na podujatie nadviažu v piatok (5. 6.) od 7.00 do 10.00 h tradičné raňajky pre cyklistov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Cyklistická infraštruktúra má podľa mesta prispieť k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu pohybu cyklistov a podporiť rozvoj udržateľnej mobility v Piešťanoch. Nový úsek pre cyklistov má viac ako sedem kilometrov a po prvý raz prepojil aj starú časť Piešťan.
Projekt zahŕňal aj úpravy verejného priestoru vrátane obnovy osvetlenia, dopravného značenia, chodníkov a výsadby zelene. Zhotoviteľom stavby sa po opakovanom verejnom obstarávaní stala spoločnosť Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II s cenovou ponukou takmer 2,4 milióna eur.
Raňajky pre cyklistov sa uskutočnia pred obchodným domom na Ulici Andreja Hlinku. Organizátori privítajú cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov, chodcov aj rodiny s deťmi. Pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie, káva, čaj a limonáda. Podujatie je súčasťou kampane Do práce na bicykli. Raňajky organizuje Slovenský cykloklub.
Cyklistická infraštruktúra má podľa mesta prispieť k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu pohybu cyklistov a podporiť rozvoj udržateľnej mobility v Piešťanoch. Nový úsek pre cyklistov má viac ako sedem kilometrov a po prvý raz prepojil aj starú časť Piešťan.
Projekt zahŕňal aj úpravy verejného priestoru vrátane obnovy osvetlenia, dopravného značenia, chodníkov a výsadby zelene. Zhotoviteľom stavby sa po opakovanom verejnom obstarávaní stala spoločnosť Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II s cenovou ponukou takmer 2,4 milióna eur.
Raňajky pre cyklistov sa uskutočnia pred obchodným domom na Ulici Andreja Hlinku. Organizátori privítajú cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov, chodcov aj rodiny s deťmi. Pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie, káva, čaj a limonáda. Podujatie je súčasťou kampane Do práce na bicykli. Raňajky organizuje Slovenský cykloklub.