Piatok 24. apríl 2026
Piešťany pripravili podujatie ku Dňu Zeme pre školákov

.
Na archívnej snímke ľudia, ktorí sa ochladzujú pri fontáne v centre Piešťan. Foto: TASR Martin Palkovič

Dopoludňajší program pozostáva z viacerých stanovíšť, ukážok techniky, tvorivých dielní a prednášky s premietaním zameranej na slovenskú prírodu.

Autor TASR
Piešťany 24. apríla (TASR) - Mesto Piešťany pripravilo pre žiakov základných škôl podujatie pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré sa začalo v piatok ráno v priestoroch Elektrárne Piešťany. Cieľom je priblížiť žiakom environmentálne témy, ochranu prírody a význam zodpovedného správania k životnému prostrediu prostredníctvom interaktívnych a hravých aktivít. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

Dopoludňajší program pozostáva z viacerých stanovíšť, ukážok techniky, tvorivých dielní a prednášky s premietaním zameranej na slovenskú prírodu. Súčasťou sú aj prezentácie zberového vozidla a techniky kompostárne či vzdelávacie aktivity podporujúce ekologické myslenie.
.

