< sekcia Regióny
Piešťany pripravujú 33. ročník otvorenia letnej kúpeľnej sezóny
Autor TASR
Piešťany 16. apríla (TASR) - Mesto Piešťany pripravuje 33. ročník otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, ktorý sa uskutoční počas posledného májového víkendu. Trojdňové podujatie ponúkne rôznorodý kultúrny, spoločenský aj sprievodný program pre domácich i návštevníkov mesta. Organizátori očakávajú, že podujatie opäť priláka tisíce návštevníkov a symbolicky odštartuje letnú turistickú sezónu. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.
Otvorenie sezóny označil za najvýznamnejšie podujatie v meste. „Je to oslava kúpeľníctva, balneológie a toho, že Piešťany sú miestom, kde sa ľudia prichádzajú liečiť a hľadajú uzdravenie,“ ozrejmil. Program sa začne symbolickým posvätením liečivého prameňa vo Vojenskom kúpeľnom ústave, následne sa sprievod presunie do centra mesta, kde vyvrcholí hudobným programom v hudobnom pavilóne.
Súčasťou budú aj diskusie, sprievodné aktivity a podujatia zamerané na oddych i získavanie nových poznatkov, ale aj hudobný program. Primátor zároveň pripomenul historický vývoj mesta aj odkaz rodiny Winterovcov. „Je to aj pripomienka toho, čím si Piešťany prešli - z malej obce sa vyvinulo svetoznáme kúpeľné mesto,“ dodal.
Do programu sa zapája aj Mestská knižnica mesta Piešťany. Podľa jej riaditeľky Margity Galovej pripravili viaceré sprievodné podujatia. „Chceme, aby žilo centrum mesta, preto pozývame návštevníkov na prezentáciu festivalu Zázračný oriešok či scénické čítanie pre deti a rodiny,“ uviedla pre TASR.
Riaditeľka Domu umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch Edita Bjeloševičová pre TASR doplnila, že otvoreniu sezóny bude predchádzať 71. ročník Music festivalu Piešťany, ktorý sa začne 15. mája. „Program vyvrcholí uvedením Ravelovho Bolera,“ priblížila s tým, že počas samotného otvorenia sezóny pripravujú aj operný prenos z Metropolitnej opery v New Yorku a viaceré výstavy.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na ranné aktivity v Elektrárni Piešťany či komentované prehliadky a podujatia pripomínajúce históriu festivalu Cinematik. Program doplnia prehliadky v Balneologickom múzeu, zdravotno-edukačné aktivity, interaktívne stánky, ako aj nedeľná svätá omša a diskusné podujatia.
