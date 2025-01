Piešťany pripravujú medzinárodnú súťaž na nového dopravcu MAD

Piešťany 31. januára (TASR) - Mesto Piešťany pripravuje verejnú súťaž na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy (MAD) na obdobie desať rokov s platnosťou od roku 2027. Súťaž bude medzinárodná. Vyplýva to z predbežného oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu verejného obstarávania. Radnica súčasne informovala na svojom webe, že od roku 2027 vstúpi do platnosti aktualizácia pôvodného projektu optimalizácie MAD.



Samospráva v priebehu posledných dní aktualizovala informácie o pripravovanej súťaži na nového dopravcu. Predpokladaná hodnota zákazky bude vo výške 19.861.890 eur bez DPH za celé obdobie trvania zmluvy s predpokladaným ročným počtom 748.781,1 najazdených kilometrov.



Spolu s novým dopravcom MAD čaká tiež optimalizácia, ktorej koncept mesto dokončilo v roku 2024. Cieľom je zefektívnenie verejnej dopravy. Tento návrh má podľa radnice prispieť aj k zníženiu dopravného zaťaženia a zlepšeniu kvality ovzdušia v meste. Zameraná je hlavne na vytváranie priamych väzieb v rámci mesta a nadväzností na vlaky. Za "významný míľnik" označila tiež samospráva integráciu MAD do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.



Hlavné zámery projektu zahŕňajú napríklad úpravu trás a harmonogramov liniek tak, aby sa zlepšilo prepojenie medzi mestskými časťami. Ďalej je to optimalizácia cestovných poriadkov a zohľadnenie aktuálnych potrieb cestujúcich, modernizácia vozového parku - nasadenie ekologickejších autobusov či zavedenie digitálnych technológií vrátane nákupu elektronických lístkov. Nebudú chýbať informačné panely na zastávkach, modernizácia zastávok a bezbariérový prístup.