Piešťany pripravujú rekonštrukciu ZOS Lumen za viac ako 2 milióny eur

Piešťany 1. júna (TASR) - Mesto Piešťany pripravuje rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej budovy Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen. Cena projektu je viac ako dva milióny eur. Cieľom je vybudovať moderné sociálne zariadenie s kapacitou 30 prijímateľov. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.



„Poslaním zariadenia bude poskytovanie kvalitnej sociálnej služby po odbornej i ľudskej stránke fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom,“ priblížila. Celkovým úsilím má byť vytvorenie bezpečného priestoru s pocitom domova, dôstojného žitia, v atmosfére tolerancie, radosti, pokoja a úcty.



Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác je aktuálne v príprave. „Samotné stavebné práce by sa mali začať v období august až september. Dokončenie stavebných prác a začiatok kolaudačného konania sú naplánované na september až október 2026,“ uviedla Střelcová.



Začiatok poskytovania služieb v zrekonštruovanom objekte sa vyvinie v závislosti od termínu kolaudácie zariadenia. Ukončenie stavebných prác a nákup interiérového vybavenia je plánovaný na štvrtý kvartál roka 2026. „Začiatok poskytovania sociálnej služby v podporenom objekte by mohol byť záverom roka 2026,“ dodala hovorkyňa.



Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov. Eurofondy sú vo výške 1.827.653,99 eura, financie zo štátneho rozpočtu vo výške 150.512,68 eura a mesto sa bude podieľať sumou 172.014,50 eura.