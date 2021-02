Projekt CEMBAM sa venuje otázke pokročilých medicínskych terapií

Piešťany 19. februára (TASR) - Na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií je zameraný aktuálny projekt Centra medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM). Cieľom je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia ôsmich výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače. Nové terapie môžu byť využité napríklad pri aktívnej regenerácii poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy. Informovala o tom Adriana Drahovská, manažérka pre publicitu jedného z partnerov – piešťanského Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH).



Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou viac ako deväť miliónov eur, miestami realizácie sú Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava. "Súčasťou konzorcia sú okrem NÚRCH Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Technická univerzita v Košiciach, občianske združenie Medical Vision a podnikateľské subjekty Biomedical Engineering, s. r. o., Košice; DB Biotech, a. s., Košice, Panara, s. r. o., Nitra, Regenmed spol. s r.o., Bratislava," informovala Drahovská.



Projekt sa zameriava najmä na nové postupy pre liečbu nenávratne poškodených tkanív za pomoci regeneratívnej medicíny s využitím kmeňových buniek a tkanivových náhrad získaných metódou 3D biotlače. V počiatočných fázach pôjde najmä o výskum, vývoj a testovanie materiálových nosičov s využitím pre regeneratívnu medicínu. Prvé aktivity odštartovali už v roku 2020, ukončený by mal byť v roku 2023.



Prostredníctvom NÚRCH sa do projektu zapoja ako poradcovia talianski vedci Giorgio Fassina a Federica Chiellini. Obaja ocenili inovatívnosť projektu. Motiváciou účasti pre nich bola najmä synergia spoločných vedeckých záujmov. "Možnosť získať vedomosti o spoločných výskumných témach a zariadeniach je spúšťačom synergického prístupu k spoločným výskumným činnostiam, ktorý sa potom prejaví pri príprave inovatívnych výskumných návrhov," uviedla Chiellini. Podľa Fassinu má CEMBAM potenciál významne prispieť najmä k rozvoju inovatívnych prístupov v oblasti regeneratívnej medicíny. "Existuje mnoho možností, ako zhodnotiť výsledky tohto projektu, vrátane prihlásenia patentov na vývoj procesov alebo produktov," uviedla Chiellini. Upozornila, že projekt využíva tzv. aditívnu technológiu, ktorá umožní výrobu biomedicínskych výrobkov na mieru, okrem iného exoprotéz, chirurgických implantátov, tkanivových modelov in vitro a personalizovanej farmakologickej liečby.