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Prvý pilier Kolonádového mosta je už čiastočne zabezpečený
Jednou z hlavných tém je aj možnosť čiastočného otvorenia mosta pre chodcov.
Autor TASR
Piešťany 19. novembra (TASR) - Sanácia Kolonádového mosta v Piešťanoch pokračuje, prvý pilier je už čiastočne zabezpečený. Zhotoviteľ sa presunie k druhému pilieru, na ktorom bude pokračovať v zosilňovaní pilót. O prípadnom opätovnom sprístupnení mosta pre peších zatiaľ definitívne rozhodnuté nebolo. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe mesta Piešťany po kontrolnom dni.
Na kontrolnom dni sa účastníci zaoberali aj výsledkami monitorovania mosta. „Monitoring zatiaľ neukazuje na výrazné pohyby vplyvom sanačných prác a namerané sú v očakávanej tolerancii,“ uviedla samospráva s tým, že postup prác začínajú ovplyvňovať aj nízke denné teploty a nočné mrazy, ktoré treba zohľadniť pri aktualizácii harmonogramu.
Jednou z hlavných tém je aj možnosť čiastočného otvorenia mosta pre chodcov. To však bude závisieť od jeho technického stavu, stabilizácie pilierov, výsledkov monitoringu a odborných stanovísk zodpovedných subjektov. Zodpovedný projektant má určiť podmienky, za ktorých bude možné most sprístupniť, a tiež postup pre prípad zhoršenia jeho bezpečnostného stavu.
Možné sprístupnenie mosta v závere novembra samospráva v minulosti uvádzala ako predpoklad, ktorý závisí od priebehu prác, počasia a splnenia bezpečnostných podmienok. Aktuálny kontrolný deň však napokon konkrétny termín otvorenia nepriniesol.
Mesto pripomína, že uzavretie Kolonádového mosta výrazne ovplyvňuje život obyvateľov aj návštevníkov Piešťan. Zároveň však zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o jeho sprístupnení musí byť prvoradá bezpečnosť osôb a ochrana kultúrnej pamiatky. O ďalšom postupe a prípadnom termíne opätovného sprístupnenia bude samospráva informovať po získaní potrebných odborných stanovísk.
Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša. Je národnou kultúrnou pamiatkou a jedným zo symbolov Piešťan. Pre zhoršený technický stav pilierov ho na základe odborných posudkov uzavreli v polovici októbra minulého roka. Jeho stav priebežne sleduje online monitoring, ktorý odborne zabezpečuje Žilinská univerzita. Cieľom sanácie je spevniť jednotlivé pilóty, zvýšiť ich nosnosť a zlepšiť stabilitu pilierov.
Na kontrolnom dni sa účastníci zaoberali aj výsledkami monitorovania mosta. „Monitoring zatiaľ neukazuje na výrazné pohyby vplyvom sanačných prác a namerané sú v očakávanej tolerancii,“ uviedla samospráva s tým, že postup prác začínajú ovplyvňovať aj nízke denné teploty a nočné mrazy, ktoré treba zohľadniť pri aktualizácii harmonogramu.
Jednou z hlavných tém je aj možnosť čiastočného otvorenia mosta pre chodcov. To však bude závisieť od jeho technického stavu, stabilizácie pilierov, výsledkov monitoringu a odborných stanovísk zodpovedných subjektov. Zodpovedný projektant má určiť podmienky, za ktorých bude možné most sprístupniť, a tiež postup pre prípad zhoršenia jeho bezpečnostného stavu.
Možné sprístupnenie mosta v závere novembra samospráva v minulosti uvádzala ako predpoklad, ktorý závisí od priebehu prác, počasia a splnenia bezpečnostných podmienok. Aktuálny kontrolný deň však napokon konkrétny termín otvorenia nepriniesol.
Mesto pripomína, že uzavretie Kolonádového mosta výrazne ovplyvňuje život obyvateľov aj návštevníkov Piešťan. Zároveň však zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o jeho sprístupnení musí byť prvoradá bezpečnosť osôb a ochrana kultúrnej pamiatky. O ďalšom postupe a prípadnom termíne opätovného sprístupnenia bude samospráva informovať po získaní potrebných odborných stanovísk.
Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša. Je národnou kultúrnou pamiatkou a jedným zo symbolov Piešťan. Pre zhoršený technický stav pilierov ho na základe odborných posudkov uzavreli v polovici októbra minulého roka. Jeho stav priebežne sleduje online monitoring, ktorý odborne zabezpečuje Žilinská univerzita. Cieľom sanácie je spevniť jednotlivé pilóty, zvýšiť ich nosnosť a zlepšiť stabilitu pilierov.