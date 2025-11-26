< sekcia Regióny
Piešťany realizujú sanačné práce v Materskej škole Valová
Práce vyplývajúce zo statického posudku, ktorý identifikoval poškodenie niektorých panelov obvodového plášťa budovy, prebiehajú od začiatku októbra.
Autor TASR
Piešťany 26. novembra (TASR) - Mesto Piešťany realizuje sanačné práce odporučené statickým posudkom v Materskej škole Valová. Rieši sa tiež spevnenie narušených panelov obvodového plášťa aj úpravy, ktoré zabránia ďalšiemu zatekaniu a degradácii konštrukcie. Projekt postupuje podľa harmonogramu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Práce vyplývajúce zo statického posudku, ktorý identifikoval poškodenie niektorých panelov obvodového plášťa budovy, prebiehajú od začiatku októbra. „V rámci prípravných prác sa zároveň vykonala sanácia obnažených výstuží na terase, zhotovil sa nový okapový chodník a upravil sa sokel okolo terasy tak, aby sa zabránilo zatekaniu a ďalšej degradácii konštrukcie,“ priblížila.
Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú prevádzku a predĺženie životnosti objektu. „Od 24. októbra prebieha samotné spevňovanie staticky problémových panelov. Práce pokračujú v súlade s technologickým postupom a ich cieľom je stabilizácia konštrukcie, nie rozsiahla rekonštrukcia,“ doplnilo mesto. Zhotoviteľom je spoločnosť DEA-MONT.
