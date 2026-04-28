Piešťany: Rekonštrukcia ZOS Lumen pokračuje podľa harmonogramu
Autor TASR
Piešťany 28. apríla (TASR) - Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen v Piešťanoch pokračuje podľa harmonogramu a aktuálne vstupuje do ďalšej fázy. V súčasnosti sa práce sústreďujú najmä na interiér objektu. Projekt má priniesť vyšší štandard služieb aj nové priestory pre klientov. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Stavebné práce sa začali búracími zásahmi, počas ktorých boli odstránené pôvodné priečky, rozvody aj technické zariadenia. Následne došlo k obnove strechy a výmene okien. Postupne sa realizujú nové rozvody vody, kúrenia, elektroinštalácie a slaboprúdových systémov. Aktuálne sa budujú sadrokartónové priečky, realizujú podlahy, kúrenie a vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie vrátane vsakov. Nasledovať budú dokončovacie práce, ako sú obklady, maľby a montáž sanitárneho vybavenia.
Cieľom rekonštrukcie je nielen technická obnova budovy, ale aj zmena jej funkčného využitia. Objekt bude po novom slúžiť výlučne ako zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 30 klientov. Dôraz sa kladie na bezbariérovosť, komfort a zvýšenie kvality prostredia pre klientov aj personál.
Súbežne s interiérovými prácami prebiehajú aj úpravy exteriéru. Projekt zahŕňa vybudovanie nových chodníkov, oddychových terás pri izbách a spoločného átria. Pribudnú bezbariérové rampy, ako aj sadové úpravy vrátane výsadby stromov, kríkov a trvaliek. Súčasťou budú aj lavičky a mobiliár prispôsobený seniorom. Riešené sú aj parkovacie miesta, odvodnenie územia a modernizácia technickej infraštruktúry.
Celkové náklady na stavebné práce dosahujú sumu viac ako dva milióny eur s DPH. Projekt je financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ukončenie stavebných prác je plánované na jeseň 2026. Následne bude objekt vybavený interiérovým a zdravotníckym zariadením. Podľa aktuálneho harmonogramu by zariadenie mohlo začať poskytovať služby prvým klientom koncom roka 2026.
