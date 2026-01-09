Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piešťany riešia výskyt bobra na toku Dubová

Na snímke strom, ktorý nahryzol bobor. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prostredníctvom odboru životného prostredia dlhodobo monitorujú stav územia so zameraním sa na ochranu mestského majetku a bezpečnosť obyvateľov.

Piešťany 9. januára (TASR) - Mesto Piešťany rieši výskyt chráneného bobra vodného na toku Dubová v lokalite Hlboká ulica, prijalo viaceré opatrenia. Prostredníctvom odboru životného prostredia dlhodobo monitoruje stav územia so zameraním sa na ochranu mestského majetku a bezpečnosť obyvateľov. Poškodzovanie drevín na pobrežných pozemkoch predstavuje riziko ohrozenia zdravia osôb aj majetku. Informovala o tom radnica na svojom webe.

Samospráva upozornila na zhoršujúci sa stav Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR - Správu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, s ktorou situáciu priebežne konzultuje. V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) zabezpečila na svojich pozemkoch osadenie mechanických ochranných bariér okolo kmeňov stromov pri toku Dubová s cieľom zachovať dreviny s vysokou ekologickou a spoločenskou hodnotou.

Mesto zároveň informovalo majiteľov budov situovaných v danej lokalite o rizikách parkovania v blízkosti poškodených stromov na súkromných pozemkoch. Taktiež kontaktovalo vlastníkov dotknutých pozemkov so žiadosťou o urgentné riešenie ochrany drevín a sanáciu nebezpečných jedincov.

SVP ako správca vodného toku získal podľa radnice od ŠOP SR zákonnú výnimku na odstránenie bobrej hrádze, ktorá spôsobovala nežiaduce vzdúvanie hladiny vody v toku Dubová. Opatrenie prispelo k zlepšeniu prietoku vody a zníženiu rizika lokálneho zaplavenia. Radnica ho považuje za dočasné riešenie a plánuje situáciu riešiť dlhodobo a systematicky. „Cieľom je nastaviť odborný postup regulácie výskytu bobra v zastavanom území pri zachovaní bezpečnosti obyvateľov a dodržaní platnej legislatívy,“ doplnila.

Bobor vodný patrí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny medzi chránené druhy živočíchov a je druhom európskeho významu. Akékoľvek zásahy do jeho biotopu je možné vykonávať len na základe povolenej výnimky zo zakázaných činností. Neoprávnené zásahy sú považované za protiprávne konanie.
