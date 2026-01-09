< sekcia Regióny
Piešťany riešia výskyt bobra na toku Dubová
Prostredníctvom odboru životného prostredia dlhodobo monitorujú stav územia so zameraním sa na ochranu mestského majetku a bezpečnosť obyvateľov.
Autor TASR
Piešťany 9. januára (TASR) - Mesto Piešťany rieši výskyt chráneného bobra vodného na toku Dubová v lokalite Hlboká ulica, prijalo viaceré opatrenia. Prostredníctvom odboru životného prostredia dlhodobo monitoruje stav územia so zameraním sa na ochranu mestského majetku a bezpečnosť obyvateľov. Poškodzovanie drevín na pobrežných pozemkoch predstavuje riziko ohrozenia zdravia osôb aj majetku. Informovala o tom radnica na svojom webe.
Samospráva upozornila na zhoršujúci sa stav Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR - Správu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, s ktorou situáciu priebežne konzultuje. V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) zabezpečila na svojich pozemkoch osadenie mechanických ochranných bariér okolo kmeňov stromov pri toku Dubová s cieľom zachovať dreviny s vysokou ekologickou a spoločenskou hodnotou.
Mesto zároveň informovalo majiteľov budov situovaných v danej lokalite o rizikách parkovania v blízkosti poškodených stromov na súkromných pozemkoch. Taktiež kontaktovalo vlastníkov dotknutých pozemkov so žiadosťou o urgentné riešenie ochrany drevín a sanáciu nebezpečných jedincov.
SVP ako správca vodného toku získal podľa radnice od ŠOP SR zákonnú výnimku na odstránenie bobrej hrádze, ktorá spôsobovala nežiaduce vzdúvanie hladiny vody v toku Dubová. Opatrenie prispelo k zlepšeniu prietoku vody a zníženiu rizika lokálneho zaplavenia. Radnica ho považuje za dočasné riešenie a plánuje situáciu riešiť dlhodobo a systematicky. „Cieľom je nastaviť odborný postup regulácie výskytu bobra v zastavanom území pri zachovaní bezpečnosti obyvateľov a dodržaní platnej legislatívy,“ doplnila.
Bobor vodný patrí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny medzi chránené druhy živočíchov a je druhom európskeho významu. Akékoľvek zásahy do jeho biotopu je možné vykonávať len na základe povolenej výnimky zo zakázaných činností. Neoprávnené zásahy sú považované za protiprávne konanie.
Samospráva upozornila na zhoršujúci sa stav Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR - Správu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, s ktorou situáciu priebežne konzultuje. V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) zabezpečila na svojich pozemkoch osadenie mechanických ochranných bariér okolo kmeňov stromov pri toku Dubová s cieľom zachovať dreviny s vysokou ekologickou a spoločenskou hodnotou.
Mesto zároveň informovalo majiteľov budov situovaných v danej lokalite o rizikách parkovania v blízkosti poškodených stromov na súkromných pozemkoch. Taktiež kontaktovalo vlastníkov dotknutých pozemkov so žiadosťou o urgentné riešenie ochrany drevín a sanáciu nebezpečných jedincov.
SVP ako správca vodného toku získal podľa radnice od ŠOP SR zákonnú výnimku na odstránenie bobrej hrádze, ktorá spôsobovala nežiaduce vzdúvanie hladiny vody v toku Dubová. Opatrenie prispelo k zlepšeniu prietoku vody a zníženiu rizika lokálneho zaplavenia. Radnica ho považuje za dočasné riešenie a plánuje situáciu riešiť dlhodobo a systematicky. „Cieľom je nastaviť odborný postup regulácie výskytu bobra v zastavanom území pri zachovaní bezpečnosti obyvateľov a dodržaní platnej legislatívy,“ doplnila.
Bobor vodný patrí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny medzi chránené druhy živočíchov a je druhom európskeho významu. Akékoľvek zásahy do jeho biotopu je možné vykonávať len na základe povolenej výnimky zo zakázaných činností. Neoprávnené zásahy sú považované za protiprávne konanie.