Rodičia nechcú zmenšiť piešťanský školský obvod ZŠ na Vajanského ulici

Piešťany 16. februára (TASR) – Avizovaná zmena v školských obvodoch mesta Piešťany nie je prípravou na zrušenie Základnej školy (ZŠ) na Vajanského ulici. Mestský úrad informácie tohto druhu považuje za nepravdivé a zavádzajúce. Zverejnil to vo svojom stanovisku, ktorým reaguje aj na písomnú výzvu rodičov žiakov, aby sa na štvrtkovej schôdzi mestského zastupiteľstva nerokovalo o návrhu všeobecne záväzného nariadenia na zmenu školských obvodov, ktorý je jedným z bodov programu.



Podľa mesta návrh na zmenu vyplýva z potreby zosúladiť veľkosti školských obvodov s predpokladaným počtom prvákov a kapacitami škôl. Školské obvody zohľadňujú demografický vývoj.



"ZŠ na Vajanského má na najbližšie roky z kapacitného dôvodu možnosť otvoriť iba jednu triedu prvákov, kde môže byť v zmysle zákona 25 detí. V danom obvode však bude v školskom roku 2023/2024 až 42 detí vo veku začatia školskej dochádzky. Keďže to kapacita ZŠ neumožňuje a riaditeľ potvrdil, že najbližšie štyri roky viac ako jednu prvú triedu neotvorí, je nereálne, aby takéto množstvo prvákov mohlo byť do tejto školy prijatých," uvádza mesto.



Chce preto obvody zmeniť tak, aby sa zväčšil obvod ZŠ na Brezovej ulici. Obe školy sú od sebe vzdialené zhruba 800 metrov a 12 minút chôdze. ZŠ na Brezovej bude najbližšie roky v každom školskom roku otvárať po tri triedy prvákov, nemá momentálne obvod určený správne a jej kapacita je podstatne väčšia. Mesto odmieta, že chce ZŠ na Vajanského rušiť, o čom podľa neho svedčia aj nedávne investičné akcie ako obnova výdajne jedál, modernizácia kuchyne či výmena sklobetónových výplní za zvýšenie tepelnej efektívnosti.



Rodičia, ako sa uvádza v ich otvorenom liste, vnímajú, že návrh na zmenu obvodov je už v poradí tretí a predchádzajúce boli vďaka protestom stiahnuté z rokovaní MZ. Čísla, ktorými mesto zdôvodňuje návrh, sú podľa nich zavádzajúce. Poukazujú, že ZŠ Vajanského má dlhoročnú tradíciu, je to škola rodinného typu, ktorá je technicky veľmi dobre vybavená.