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Piešťany rozdali Ceny primátora, ocenili tiež športovcov a kolektívy
V kategórii mládežníckych športovcov do 18 rokov zvíťazil tenista Dominik Mačej.
Autor TASR
Piešťany 9. júna (TASR) - Piešťany si v utorok popoludní v kinosále kultúrno-spoločenského centra Fontána pripomenuli športovcov, osobnosti a kolektívy, ktoré sa v roku 2025 zaslúžili o rozvoj mesta. Súčasťou bolo vyhlásenie ankety Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2025 a odovzdanie Cien primátora mesta. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
V kategórii mládežníckych športovcov do 18 rokov zvíťazil tenista Dominik Mačej. Medzi dospelými športovcami získal prvenstvo triatlonista Ondrej Kubo. Za najúspešnejší športový kolektív boli vyhlásené basketbalistky Piešťanských Čajok.
Ocenenie za dlhoročnú prácu v športe získala trénerka a učiteľka plávania Ľudmila Sulíková. Mesto ocenilo aj ďalších športovcov a kolektívy, ktoré reprezentujú Piešťany v tenise, vodnom póle, futsale, veslovaní, vodnom lyžovaní, plávaní, atletike, kanoistike a hádzanej.
Cenu primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti získala Viera Mikulová za dlhoročnú činnosť v Piešťanskej lige proti reumatizmu. Titul filantropa udelilo mesto manželom Marte a Stanislavovi Chmelovým za ich nezištnú pomoc ľuďom v ťažkej situácii. V oblasti ochrany životného prostredia ocenili Jána Kočího za jeho prácu v ornitológii v piešťanskom regióne.
Kultúrnou osobnosťou sa stali pedagógovia Základnej umeleckej školy Piešťany za prínos k umeleckému vzdelávaniu a rozvoju kultúrneho života mesta. Ocenenie za kultúrny počin roka získalo občianske združenie Gitarové múzeum pod vedením Imricha Ferka za vytvorenie a rozvoj jedinečnej kultúrnej inštitúcie.
V kategórii mládežníckych športovcov do 18 rokov zvíťazil tenista Dominik Mačej. Medzi dospelými športovcami získal prvenstvo triatlonista Ondrej Kubo. Za najúspešnejší športový kolektív boli vyhlásené basketbalistky Piešťanských Čajok.
Ocenenie za dlhoročnú prácu v športe získala trénerka a učiteľka plávania Ľudmila Sulíková. Mesto ocenilo aj ďalších športovcov a kolektívy, ktoré reprezentujú Piešťany v tenise, vodnom póle, futsale, veslovaní, vodnom lyžovaní, plávaní, atletike, kanoistike a hádzanej.
Cenu primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti získala Viera Mikulová za dlhoročnú činnosť v Piešťanskej lige proti reumatizmu. Titul filantropa udelilo mesto manželom Marte a Stanislavovi Chmelovým za ich nezištnú pomoc ľuďom v ťažkej situácii. V oblasti ochrany životného prostredia ocenili Jána Kočího za jeho prácu v ornitológii v piešťanskom regióne.
Kultúrnou osobnosťou sa stali pedagógovia Základnej umeleckej školy Piešťany za prínos k umeleckému vzdelávaniu a rozvoju kultúrneho života mesta. Ocenenie za kultúrny počin roka získalo občianske združenie Gitarové múzeum pod vedením Imricha Ferka za vytvorenie a rozvoj jedinečnej kultúrnej inštitúcie.