Piešťany rozhodli o pridelení financií z OOCR na rozvoj turizmu

Piešťany 11. februára (TASR) - Mesto na základe zmluvnej dohody s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany rozhodlo o pridelení financií na rozvoj turizmu v regióne v rámci výzvy, ktorú organizácia vyhlasuje každoročne. Tento rok bola na podporu 33 projektov schválená suma 130.182,02 eura. TASR o tom informovala riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



"O finančný príspevok na rok 2025 sa uchádzali organizátori tradičných aj nových podujatí, celkovo bolo prijatých 48 žiadostí," priblížila. Medzi schválenými projektmi sú napríklad Piešťanské zlaté stuhy 2025, ktoré dostanú príspevok 10.000 eur. Ďalej Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny so sumou 30.100 eur, Vianočné trhy Piešťany 2025 so sumou 26.682,02 eura či Tradičné umelecké remeslá s výškou príspevku v hodnote 3100 eur.



Finančný príspevok dostanú aj športové podujatia. "Napríklad šiesty ročník pretekov Slovenského pohára v jachtingu Balnea Cup, druhá Športová olympiáda pre deti so špeciálnymi potrebami alebo 61. ročník Silvestrovského behu 2025," uviedla Nevolná.



Medzi schválenými projektmi nechýbajú ani Piešťanské mestské dni 2025 s príspevkom vo výške 7500 eur, v rámci ktorých oslávia Piešťany 80. výročie povýšenia z obce na mesto. "Finančnú podporu získali aj kultúrne a spoločenské akcie, ako Krojovaný Anna bál 2025, 70. music festival Piešťany či Organové dni v Piešťanoch," dodala.



Podmienkou na prihlásenie bolo zameranie projektov na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti organizácie. O príspevok bolo potrebné požiadať písomne. Žiadosť museli podať a aj tí, ktorí už o príspevok žiadali v minulosti. Týkalo sa to aj existujúcich projektov s pokračovaním v roku 2025.