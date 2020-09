V Piešťanoch a Hlohovci prijali z dôvodu pandémie nové opatrenia

Piešťany 25. septembra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave prijíma z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 od 26. septembra nové opatrenia v okresoch Piešťany a Hlohovec. TASR o tom informoval RÚVZ so sídlom v Trnave.



Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich.



Takisto sú povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe na oddeleniach nemocnice žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentmi vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.



Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú takisto povinní zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS).



Pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v ktorom bol pacient liečený pre inú diagnózu ako COVID-19, sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní zabezpečiť klientovi ZSS odber biologického materiálu na vyšetrenie SARS-CoV-2. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po negatívnom laboratórnom výsledku na detekciu SARS-CoV-2.



RÚVZ nariaďuje verejným a neverejným poskytovateľom zabezpečiť očkovanie klientov ZSS proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám a odporúča očkovanie proti chrípke všetkým zdravotníckym pracovníkom a všetkým zamestnancom ZSS.