Piešťany sa chcú zapojiť do viacerých grantových výziev
Medzi projekty, s ktorými mesto počíta, patrí napríklad výstavba plaveckej haly či rekonštrukcia Kolonádového mosta.
Autor TASR
Piešťany 6. marca (TASR) - Mesto Piešťany sa v rokoch 2026 až 2027 plánuje zapojiť do viacerých grantových výziev zameraných najmä na rozvoj infraštruktúry, energetické úspory, šport či sociálne služby. Vyplýva to z materiálu, ktorý vo štvrtok (5. 3.) prerokovalo a zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo. Obsahuje prehľad investičných zámerov, ktoré chce samospráva financovať najmä z eurofondov, štátnych grantov alebo ďalších externých zdrojov.
Medzi projekty, s ktorými mesto počíta, patrí napríklad výstavba plaveckej haly či rekonštrukcia Kolonádového mosta. Počas rokovania zaznel aj pozmeňujúci návrh poslancov, ktorý sa týkal areálu zbúranej základnej školy na Mojmírovej ulici. Poslanci navrhli, aby mesto v budúcnosti prerokovalo možnosti ďalšieho využitia tohto územia, návrh zobrali na vedomie.
Spomenuli aj rozšírenie zariadenia sociálnych služieb na Kalinčiakovej ulici, revitalizáciu verejných priestorov, napríklad obnovu fontány na Námestí slobody alebo úpravy vnútroblokov na sídliskách. Samospráva chce zároveň pokračovať v projektoch zameraných na energetickú efektívnosť verejných budov, rozvoj cyklodopravy či podporu sociálnych služieb.
Niektoré projekty sú už vo fáze realizácie alebo hodnotenia, pri ďalších mesto pripravuje projektovú dokumentáciu alebo čaká na vyhlásenie grantových výziev.
Materiál odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie aj mestská rada. Podporili ho aj komisie mestského zastupiteľstva, hoci v diskusii zaznela aj výhrada, že zoznam obsahuje skôr širší súbor investičných zámerov než realistický plán realizácie v najbližších rokoch. Podľa jedného zo stanovísk by ho preto bolo vhodné doplniť o dlhodobý investičný plán mesta s časovým harmonogramom a vyhodnotením finančných dosahov.
