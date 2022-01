Piešťany si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Piešťany 27. januára (TASR) - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si v Piešťanoch pripomenuli pripojením k celosvetovej kampani #WeRemember. V stredu (26.1.) nápis, ktorý upozorňuje na hrôzy holokaustu, nasvietili na pamätník obetí pri cintoríne na Bratislavskej ulici. Informovala o tom poslankyňa NR SR Lucia Drábiková (OĽANO), ktorá realizáciu kampane v Piešťanoch iniciovala.



"Minulosť nezmeníme, súčasnosť a budúcnosť je však v našich rukách. Znakom zrelosti človeka i národa je postaviť sa pravdivo k minulosti, neidealizovať si ju ani nevytesňovať to, čo bolo, ale poučiť sa," uviedla Drábiková.



Zástupca židovskej komunity Karol Ambra, ktorého rodina má najväčšiu zásluhu na tom, že v Piešťanoch jestvuje pamätník, pripomínajúci stovky deportovaných židov, uviedol, že ich dlhoročnou snahou je vysvetľovať mladým ľuďom udalosti a súvislosti. „Teraz vidím, že to pomaly prináša ovocie," uviedol.



Kampaň #WeRemember je podľa Drábikovej vyjadrením úcty a spomienky všetkým ľuďom, ktorých obrali o dôstojnosť a život. „Aj v súčasnosti čelíme mnohým nenávistným prejavom, konšpiráciám aj o menšinových skupinách, ktoré sa najmä na sociálnych sieťach rýchlo šíria a nachádzajú živnú pôdu. O to viac nesmieme zabúdať na históriu, ktorá nám môže byť nastaveným zrkadlom," dodala Drábiková.



Na štvrtok je v Piešťanoch pripravené komorné spomienkové stretnutie v priestoroch Pamätníka obetí holokaustu za účasti predstaviteľov samosprávy a židovskej obce.