Piešťany sa stali dejiskom vzdelávacieho programu Škola inovácií
Autor TASR
Piešťany 5. februára (TASR) - Mesto Piešťany sa v utorok (3. 2.) stalo dejiskom vzdelávacieho programu Škola inovácií, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl. Ponúka možnosť naučiť sa, ako premeniť vlastné nápady na konkrétne riešenia problémov v škole, komunite či meste. Program sa uskutoční aj 11. a 26. februára či 6. marca. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Školou inovácií sprevádzajú účastníkov skúsení lektori a mentori z praxe, ktorí sa dlhodobo venujú inováciám a vzdelávaniu mladých ľudí. Workshopy sú koncipované interaktívne, s dôrazom na tímovú spoluprácu, praktické úlohy a priebežnú spätnú väzbu.
Program sa zameriava na pochopenie potrieb ľudí a hľadanie praktických riešení. Počas jednotlivých dní sa študenti venujú identifikácii problémov vo svojom okolí, tvorbe a rozpracovaniu nápadov, príprave prototypov a akčných plánov, ako aj rozvoju prezentačných zručností. Záverečný deň programu je venovaný prezentácii projektov pred odbornou porotou a verejnosťou.
Ide už o druhý ročník programu, ktorý nadväzuje na jeho realizáciu v Trnave a je súčasťou snahy rozšíriť tento model postupne aj do ďalších miest na Slovensku. Program realizuje Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) Trnavského kraja zameraná na podporu regionálnych inovácií v spolupráci s mestom Piešťany a miestnymi partnermi. Podľa organizátorov je cieľom programu ukázať, že inovácie nemusia znamenať len veľké technologické projekty, ale aj menšie, zmysluplné zmeny, ktoré dokážu zlepšiť každodenný život v škole či v meste.
