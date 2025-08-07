< sekcia Regióny
Piešťany sa stanú súčasťou charitatívneho behu
Podujatie sa uskutoční na parkovisku pri piešťanskej Lodenici, kde sa od 17.00 h začne prezentácia a registrácia účastníkov.
Autor TASR
Piešťany 7. augusta (TASR) - Mesto Piešťany sa stane 11. augusta súčasťou celoslovenského podujatia Charitatívna roadtour rozbeháme Slovensko 2025. Táto iniciatíva spája ľudí prostredníctvom pohybu a zároveň podporuje občianske združenie (OZ) HANS, ktoré pomáha ľuďom s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Podujatie sa uskutoční na parkovisku pri piešťanskej Lodenici, kde sa od 17.00 h začne prezentácia a registrácia účastníkov. Hlavným programom je nezávodný beh na päť kilometrov, rozdelený do dvoch okruhov. „Vítaný je každý, bez ohľadu na vek či fyzickú kondíciu. Ako hovorí organizátor, ide o neformálne podujatie s dôrazom na dobrú náladu a spoločenskú hodnotu,“ uviedlo mesto. Každý bežec získa symbolickú drevenú medailu.
Možné je zúčastniť sa aj na diaľku. V termíne od 11. do 16. augusta stačí odbehnúť alebo odchodiť päť kilometrov, nahrať svoju aktivitu napríklad zo športovej aplikácie a poslať ju organizátorom. Účastníci môžu získať diplom alebo finisherskú medailu.
Celý výťažok z podujatia bude venovaný OZ HANS, ktoré zabezpečuje poradenstvo, terapie, vzdelávacie aktivity pre rodičov i odborníkov a rozvíja dobrovoľnícky program Deti bez návodu. „Organizujeme vzdelávacie aktivity, workshopy a spoločenské podujatia, ktoré vytvárajú mosty porozumenia medzi neurotypickou spoločnosťou a ľuďmi s autizmom,“ uvádza OZ na svojom webe.
