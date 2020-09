Sedem piešťanských obcí bude spolupracovať pri výstavbe cyklochodníka

Piešťany 21. septembra (TASR) – Primátor Piešťan Peter Jančovič a starostovia šiestich okolitých obcí v pondelok podpísali memorandum o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka. Ten by mal viesť z Piešťan cez Veľké Orvište, Bašovce, Pobedim, Podolie až po Častkovce a Čachtice.



„Rozvoj cykloturizmu nášmu regiónu pomôže a v neposlednom rade bude bezpečnou a ekologickou alternatívou cestovania pre miestnych obyvateľov,“ povedal študent Sokratovho inštitútu Juraj Šiška, iniciátor myšlienky prepojenia okolia Piešťan bezpečnou cyklotrasou.



Cyklotrasa by mala byť dlhá približne 16 kilometrov. V súčasnosti je vypracovaná štúdia na úsek v dĺžke 1,7 kilometra medzi Veľkým Orvišťom a Bašovcami. „Vieme, že ide o projekt na viac rokov, no štúdia je prvým krokom k realizácii. Pred rokom sme nemali vôbec nič,“ skonštatoval Šiška.