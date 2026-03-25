Piešťany si pripomenú 81. výročie oslobodenia počas 2. svetovej vojny
Pred začiatkom podujatia sa účastníci zhromaždia pred budovou mestského úradu, odkiaľ sa spoločne presunú na miesto konania.
Autor TASR
Piešťany 25. marca (TASR) - Mesto Piešťany si 1. apríla pripomenie 81. výročie oslobodenia mesta počas druhej svetovej vojny. Uskutoční sa pietny akt kladenia vencov za účasti predstaviteľov samosprávy, organizácií aj verejnosti. Spomienkové podujatie sa začne o 14.00 h pri Pomníku osloboditeľom na Námestí SNP. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Pred začiatkom podujatia sa účastníci zhromaždia pred budovou mestského úradu, odkiaľ sa spoločne presunú na miesto konania. Program zahŕňa slávnostný sprievod, zaznenie štátnej hymny Slovenskej republiky a kladenie vencov.
Po úvodnom pietnom akte budú spomienkové aktivity pokračovať aj na ďalších pamätných miestach v meste. Pamiatku padlých si uctia aj pri Pomníku príslušníkov piešťanskej posádky leteckého pluku na Beethovenovej ulici, ako aj pri Pamätníku padlým rumunským vojakom na Žilinskej ceste.
Pred začiatkom podujatia sa účastníci zhromaždia pred budovou mestského úradu, odkiaľ sa spoločne presunú na miesto konania. Program zahŕňa slávnostný sprievod, zaznenie štátnej hymny Slovenskej republiky a kladenie vencov.
Po úvodnom pietnom akte budú spomienkové aktivity pokračovať aj na ďalších pamätných miestach v meste. Pamiatku padlých si uctia aj pri Pomníku príslušníkov piešťanskej posádky leteckého pluku na Beethovenovej ulici, ako aj pri Pamätníku padlým rumunským vojakom na Žilinskej ceste.