Piešťany si pripomenuli 80. výročie udelenia štatútu mesta
Piešťany 24. októbra (TASR) - Mesto Piešťany si vo štvrtok (23. 10.) na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) pripomenulo 80. výročie udelenia štatútu mesta. Pri tejto príležitosti radnica odovzdala ceny mesta a čestné občianstvo osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho dobré meno. Oslavy potrvajú do sobotného (25. 10.) večera.
Primátor mesta Peter Jančovič zdôraznil a ocenil, že aj po udelení štatútu mesta Piešťany naďalej rástli. „Prvým významom je, že sú mestom, kde vyvierajú termálne liečivé pramene a chodia sa sem liečiť ľudia nielen zo Slovenska, ale z celého sveta. Druhým významom je to, že sú tu lámu aj pomyselné barle, aj nepochopenia a vzájomné odlišnosti, pretože je to multikultúrne mesto, kde sa stretajú rôzne národnosti a ľudia s rôznymi názormi a dokážu spolu žiť,“ uviedol.
Spomenul tiež význam rodiny Winterovcov. „Po roku 1945 sme zažili ten najväčší rozmach Piešťan, ktorý priniesla rodina Winterovcov, keď vznikli tie najvýznamnejšie budovy,“ dodal a následne stručne opísal dejiny a míľniky mesta. Uviedol, že Piešťanci majú byť na čo hrdí, ale vyzdvihol aj problémy, ktoré je potrebné riešiť.
Titul čestný občan mesta Piešťany získali in memoriam štyri osobnosti. Prvou bol architekt a realizátor liturgických priestorov, popredný dizajnér a umelecký reštaurátor Ľudovít Chmelár Hlohovský. Druhým oceneným sa stal bývalý hlavný notár Anton Kajlich, treťou bol akademický maliar Aurel Kajlich a štvrtým bol ichtyológ a propagátor paličkovanej čipky Víťazoslav Mišík. Ceny si prevzali ich príbuzní.
Ocenenie mesta získalo desať osobností. Patria medzi ne napríklad Daniela Benediková za významné výsledky vedeckej publicistickej činnosti v oblasti rastlinného genofondu ovocinárstva, ale aj práce spojenej s organizovaním vzdelávania seniorov, či riaditeľ Hotelovej akadémie Ľ. Wintera Ladislav Blaškovič, ktorý školu vedie už takmer štvrťstoročie.
Program osláv pokračuje aj v piatok, keď sa od 16.00 h v Hudobnom pavilóne uskutoční hudobný večer, po ktorom bude nasledovať slávnostné krájanie torty. Sobotný program bude patriť Kultúrno-spoločenskému centru Fontána. Vyvrcholením osláv bude otvorenie výstavy fotografií a kroník k 80. výročiu mesta o 19.00 h, ktorá potrvá do 9. novembra.
Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta, slávnostná inštalácia sa uskutočnila 21. októbra 1945 za účasti predstaviteľov úradu, spolkov, vojska a verejného života. Od roku 1954 dostali štatút kúpeľného mesta a od roku 1956 štatút kúpeľného mesta medzinárodného významu. V roku 1996 sa Piešťany stali okresným mestom. Tento rok si pripomenú aj 155. výročie narodenia Ľudovíta Wintera. Budovateľ piešťanských kúpeľov sa narodil 1. novembra 1870.
