Sochu Wintera v Piešťanoch poškodili, do leta má byť opravená

Piešťany 20. apríla (TASR) - Bronzová socha Ľudovíta Wintera, ktorá bola poškodená počas rekonštrukčných prác na Kolonádovom moste v Piešťanoch, musí prejsť nutnou opravou, a potom bude opäť vrátená na svoje miesto. Realizátor rekonštrukcie, spoločnosť Swietelsky Slovakia, sa dohodol s mestom na úhrade nákladov, ktoré boli vyčíslené na 10 300 eur. Informovalo o tom mesto Piešťany, ktoré bolo investorom rekonštrukcie mosta.



Sochu osadili na Kolonádovom moste v máji 2019, na jej vznik prispievali Piešťanci i spoločnosti počas štyroch rokov trvajúcej verejnej zbierky, ktorú iniciovalo občianske združenie (OZ) ProWinter. Zobrazuje Ľudovíta Wintera, s ktorým sa spája zlatý vek piešťanských kúpeľov, sediaceho na lavičke v strede mosta a pozerajúceho smerom na Kúpeľný ostrov. Tak ho poznali staršie generácie, keď po znárodnení dostal zákaz vstupu do kúpeľov.



V novembri 2020 dielo sochára Romana Hrčku poškodili neodborným zásahom robotníci v snahe presunúť sochu počas prác. „Manipulant pri zdvíhaní sochy neprerušil rezom kotviace kolíky a pri vyvinutí väčšej dvíhanej sily došlo k zlomom konštrukcie lavičky na viacerých miestach v oblasti zvarov i k deformáciám niektorých častí," informuje radnica.



Socha sa aktuálne nachádza v ateliéri autora. Predpokladaný čas trvania prác je dva až tri mesiace. „Zámerom členov OZ je osadiť opravené dielo na Kolonádový most do začiatku letnej kúpeľnej sezóny," dodala radnica na svojom webe.