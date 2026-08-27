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Piešťany ukončili tretiu fázu zmien v organizácii dopravy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dôležitá zmena čaká cestujúcich mestskou autobusovou dopravou od 1. septembra.

Autor TASR
Piešťany 27. augusta (TASR) - Mesto Piešťany ukončilo tretiu fázu zmien v organizácii dopravy na miestnych komunikáciách. Úpravy sa týkali parkovania, jednosmernej premávky aj organizácie mestskej autobusovej dopravy. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

„Úpravy priniesli nové parkovacie miesta, zmeny v jednosmernej premávke aj úpravy súvisiace s mestskou autobusovou dopravou. V centre mesta pribudli vyznačené parkovacie miesta pre motocykle na Rázusovej ulici a v priestore pod kolonádou. Sprehľadniť majú najmä dopravný priestor a zvýšiť bezpečnosť,“ ozrejmila.

Ak by sa po ich zavedení ukázali problémy s pohybom chodcov alebo bezpečnosťou, mesto je pripravené riešenie preveriť. „Zmenou prešiel aj priestor pred poliklinikou, kde bola zavedená jednosmerná premávka a pribudli klasické parkovacie miesta aj miesta pre osoby so zdravotným postihnutím,“ doplnila.

Dôležitá zmena čaká cestujúcich mestskou autobusovou dopravou od 1. septembra. „Autobusy medzi Adamom Trajanom a poliklinikou budú premávať v oboch smeroch poza obchodný dom. Cieľom je skrátiť cestovný čas. Rozsiahlejšie zmeny sa týkajú aj lokalít Prednádražie a Mlyny, kde bola na viacerých uliciach zavedená jednosmerná premávka a upravené boli aj podmienky parkovania,“ uviedla.

Nový režim platí i na ulici Zavretý kút, ktorá sa stala obytnou zónou. „To znamená maximálnu rýchlosť 20 kilometrov za hodinu a možnosť parkovania iba na vyznačených miestach. Chodci môžu v obytnej zóne využívať celú šírku vozovky, preto musia vodiči jazdiť so zvýšenou opatrnosťou,“ skonštatovala.

Mesto zároveň pripomína, že v dotknutých lokalitách platí režim Zóna 30 a parkovacia zóna. Vodiči by preto mali venovať zvýšenú pozornosť aktuálnemu zvislému aj vodorovnému dopravnému značeniu a rešpektovať nový režim premávky a parkovania.

Ďalšia fáza zmien je naplánovaná na jeseň 2026 a prioritne sa bude týkať autobusových zastávok mestskej autobusovej dopravy. „Cieľom postupných úprav je vytvoriť bezpečnejšie a prehľadnejšie dopravné prostredie pre vodičov, chodcov aj cestujúcich,“ zdôraznila.
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