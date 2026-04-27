Piešťany upozorňujú na obmedzenia v lokalite Pod Párovcami
Križovatka ulíc Pod Párovcami a Valová, ako aj križovatka Pod Párovcami a Ulica sv. Cyrila a Metoda, je uzavretá od štvrtka (23. 4.) do utorka (28. 4.), pričom MHD nie je na druhom úseku obmedzená.
Autor TASR
Piešťany 27. apríla (TASR) - Mesto Piešťany upozorňuje verejnosť na dopravné obmedzenia v lokalite Pod Párovcami, ktoré vznikli z dôvodu výstavby cyklotrasy na križovatkách viacerých ulíc. Súčasne odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD). Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Križovatka ulíc Pod Párovcami a Valová, ako aj križovatka Pod Párovcami a Ulica sv. Cyrila a Metoda, je uzavretá od štvrtka (23. 4.) do utorka (28. 4.), pričom MHD nie je na druhom úseku obmedzená. Počas uzávery križovatiek Pod Párovcami a Valová a následne Pod Párovcami a Bodona je mestská hromadná doprava vedená obchádzkovou trasou cez Ulicu Ivana Stodolu.
Od pondelka do piatka (1. 5.) bude uzavretá križovatka ulíc Pod Párovcami a Kuzmányho. Na Stromovej ulici budú dočasne osadené prenosné semafory, ktoré zabezpečia prístup k rodinným a bytovým domom. V období od utorka do piatka dôjde aj k uzávere križovatky Pod Párovcami a Bodona. Križovatka Pod Párovcami a Valová bude v tomto termíne bez obmedzení.
Mesto zároveň upozorňuje návštevníkov futbalového štadióna, aby od pondelka do piatka zvážili využitie alternatívnych spôsobov dopravy, ako sú bicykel, kolobežka či pešia doprava. V prípade príchodu osobným motorovým vozidlom môžu využiť parkovanie na uliciach Pod Párovcami, Valová, Emila Belluša alebo na parkovisku pri Dom umenia Piešťany.
