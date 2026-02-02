Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piešťany upozorňujú na zmeny v doprave v regióne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Vlakové spoje z Piešťan smerom do Bratislavy po novom odchádzajú vždy v 33. minúte, napríklad o 12.33 h. Vlaky smerujúce na Trenčín a Žilinu odchádzajú v 26. minúte, napríklad o 12.26 h.

Autor TASR
Piešťany 2. februára (TASR) - Mesto Piešťany upozorňuje na zmeny v železničnej aj regionálnej autobusovej doprave, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom februára. Došlo k úprave grafikonov vlakov, druhá zmena sa týka regionálnej autobusovej dopravy. Trnavský samosprávny kraj rozhodol o úprave cestovných poriadkov, ktorá sa prioritne dotýka mesta Piešťany. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Vlakové spoje z Piešťan smerom do Bratislavy po novom odchádzajú vždy v 33. minúte, napríklad o 12.33 h. Vlaky smerujúce na Trenčín a Žilinu odchádzajú v 26. minúte, napríklad o 12.26 h. Zmenu oznámila Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá k nej zverejnila aj bližšie vysvetlenie na svojich oficiálnych komunikačných kanáloch.

Čo sa týka zmeny v regionálnej autobusovej doprave, ide o zrušenie zastavovania vybraných autobusových spojov na zastávke Piešťany, Logistický park v smere od Trebatíc do Piešťan. V opačnom smere, z Piešťan do Trebatíc, zostáva obsluha zastávky bez zmeny. Regionálnu autobusovú dopravu zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Trnava. Mesto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky a prispôsobili tomu svoje cestovné plány.
