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Piešťany uzavreli verejné obstarávanie na úpravy mestského úradu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy.

Autor TASR
Piešťany 3. júna (TASR) - Mesto Piešťany ukončilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných úprav v suteréne mestského úradu za vyše 50.000 eur, ktoré budú slúžiť ako registratúrne stredisko. Radnica práce zrealizuje v dvoch etapách. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zahŕňajúce najmä nové nátery stien a stropov, lokálne opravy omietok, realizáciu liatych podláh, rekonštrukciu hygienických zariadení, novú elektroinštaláciu a súvisiace stavebné úpravy. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Samostav s najnižšou cenovou ponukou vo výške 52.406,17 eura s DPH. Zákazka sa uskutoční bez zapojenia subdodávateľov.
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