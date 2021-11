V piešťanskej Magna gallery vystavuje módna návrhárka Sofia Tureková

Piešťany 5. novembra (TASR) - Módna návrhárka Sofia Tureková, ktorá spolupracovala s prestížnymi svetovými módnymi domami, vytvorila špeciálnu kolekciu ako hold svojmu rodnému mestu Piešťany. Od piatka do 19. novembra sú jej práce prezentované na výstave Naše babie leto v Magna gallery.



Návštevníci svetových módnych prehliadok mohli vidieť jej diela napríklad na Fashion Week v New Yorku či Londýne. „Z pohľadu historika umenia by sa dali viaceré jej kolekcie interpretovať aj ako priestorové kresby textilom. Spadajú do vizuálneho umenia aplikovaného na ľudskú mierku. Vo svojich modeloch bežne zdoláva technické výzvy odevného remesla. Okrem tém z umenia sa do veľkej miery inšpiruje aj skúsenosťou z domova,“ uviedla kurátorka výstavy Linda Blahová.



V spolupráci s galériou navrhla Tureková autorskú kolekciu, ktorá v sebe nesie symboliku známeho kúpeľného mesta. „Opakujúcim sa prvkom je autorkina interpretácia ikonického barlolámača, ktorá necháva divákovi priestor polemizovať o tomto symbole v kontexte súčasnej doby,“ doplnila kurátorka. Kolekcia zahŕňa náušnice, náhrdelníky, šatky z pravého hodvábu či grafické listy, ktoré si možno zakúpiť. „Všetko je plnohodnotné umelecké dielo, takže napríklad šatky môžu ľudia síce nosiť, ale rovnako si ich môžu dať aj zarámovať a zavesiť na stenu. Dizajn jednej z hodvábnych šatiek napríklad odkazuje na presláveného konceptuálneho umelca Júliusa Kollera,“ konštatuje Blahová.



Sofia Tureková je absolventkou univerzity Central Saint Martins UAL v Londýne, medzi svetovú špičku módnych dizajnérov sa zapísala ešte pred nástupom na univerzitu. Vstúpiť medzi preslávené mená sa jej podarilo ako 19-ročnej študentke rovno z lavice trenčianskej umeleckej školy.