V Piešťanoch sa opäť uskutoční súťaž a výstava kvetov Victoria Regia

Piešťany 17. septembra (TASR) - V najbližších dňoch sa v Piešťanoch uskutoční súťaž a výstava kvetov Victoria Regia. Majstrovstvá Slovenska vo floristike majú tento rok slogan Energia sa musí hýbať. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



"Slogan 31. ročníka Victoria Regia symbolizuje nielen miesto konania, ale aj dynamiku prírody. Otvárame tému udržateľnosti aj dôležitosti kvetinárskeho remesla. Vo floristike už dlhšie vnímame trend využívania udržateľných materiálov, ktoré sú lokálne, typické pre náš región a našu klímu," uviedol Tamás Vígh, prezident Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov, ktorá podujatie organizuje. "Jedno zo súťažných zadaní motivuje aj k pohybu, aby sa študenti vydali hľadať prírodné materiály do okolitých lesov a na lúky," dodal.



Súťaž sa uskutoční v stredu, o víťazoch rozhodne porota ešte v ten večer. Vytvorené diela budú na druhý deň vystavené v priestoroch zrekonštruovanej Elekrárne Piešťany, kde si ich návštevníci budú môcť pozrieť do soboty 21. septembra.



Jednou z hlavných noviniek tohto ročníka bude výstava veľkoformátových prírodných objektov LandArt, ktorá nahradí tradičnú súťaž profesionálnych floristov. "V mestskom parku Piešťany budú štyri medzinárodné tímy floristov z krajín V4 tvoriť botanické sochy z lokálnych materiálov, ktoré zostanú v parku až do ich prirodzeného rozkladu," dodal Vígh. Nevolná pozýva obyvateľov a návštevníkov Piešťan aj na slávnostné ukončenie letnej kúpeľnej sezóny.