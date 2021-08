V piešťanskej Galérii Mólo je výstava D. Pištekovej

Piešťany 13. augusta (TASR) - Novootvorená Galéria Mólo na Kolonádovom moste v Piešťanoch uvádza výstavný projekt architektky Danice Pištekovej s názvom Crinolinelogy. Potrvá do 3. októbra, prezentuje plastické umenie autorky pracujúcej s textilom ako architektonickým prvkom. Kurátorom výstavy je Adrián Kobetič. Informovala o tom Miroslava Dlhá z mestského kultúrneho strediska.



Krinolína je podľa autorky fenomén, ktorý je dôležité preskúmať, a to a nielen v dejinách odievania. V minulosti totiž plnila množstvo funkcií, tvorila siluetu, zvýrazňovala krivky, vizuálne reprezentovala, upravovala držanie tela, zabezpečovala odstup, ukrývala to, čo bolo treba ukryť, znepríjemňovala sedenie i státie. V súčasnosti spoločnosť na opodstatnenie tohto významného prvku odevu pomaly zabudla. Výstava architektky Pištekovej prináša nový pohľad cez prizmu architektúry, dizajnu a dokonca i ochrany pamiatok. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.