Piešťany vlani prekročili 50-percentnú mieru triedenia odpadu
V roku 2025 vyprodukovali Piešťany takmer 19.000 ton odpadu.
Autor TASR
Piešťany 10. marca (TASR) - Miera vytriedenia komunálneho odpadu v Piešťanoch dosiahla v roku 2025 takmer 50,7 percenta. Mestu sa tak druhý rok po sebe podarilo prekročiť hranicu 50 percent, ktorá je dôležitá z pohľadu výšky poplatkov za skládkovanie. Systém poplatkov je nastavený tak, že čím viac odpadu sa podarí vytriediť, tým nižšiu sadzbu mesto platí za odpad uložený na skládke. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, chce v triedení odpadu pokračovať a postupne zvyšovať jeho podiel. „Ďalším cieľom je dosiahnuť mieru vytriedenia na úrovni 60 percent, čo by prinieslo ešte nižšie poplatky za skládkovanie,“ ozrejmila.
V roku 2025 vyprodukovali Piešťany takmer 19.000 ton odpadu. Z tohto množstva sa 9491 ton podarilo vytriediť a odkloniť zo skládky na ďalšie spracovanie. „Najviac vytriedeného odpadu tvorili kovy a drevo, ktorých bolo viac ako 2500 ton. Obyvatelia zároveň vytriedili takmer 890 ton papiera a lepenky, viac ako 471 ton plastov a viac ako 469 ton skla. Samostatne zbieraný kuchynský odpad dosiahol 359 ton a do zberu sa dostalo aj 127 ton šatstva,“ doplnila.
