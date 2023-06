Piešťany vnímajú plán na zrušenie detskej pohotovosti negatívne

Piešťany 16. júna (TASR) - Kúpeľné mesto Piešťany patrí k samosprávam, ktoré sa nestotožnili s návrhom redukcie siete ambulantných pohotovostných služieb (APS) pre deti. Piešťanskú by jej zriaďovateľ Nemocnica Alexandra Wintera (NAW) mal zatvoriť k 2. júlu budúceho roka, avšak spolu s mestom sa listom obrátila na ministra zdravotníctva. TASR o tom informovala Veronika Bardíková z oddelenia komunikácie radnice.



Podľa návrhu by mali postupne zaniknúť v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) tri ambulantné pohotovostné služby (APS) pre deti v Piešťanoch, Galante a Senici. Detskí pacienti z okresov Piešťany a Hlohovec by tak mali navštevovať detskú APS v Trnave.



"Keďže cestovať s chorým dieťaťom na vyšetrenie do ambulancie vzdialenej okolo 40 kilometrov môže byť v niektorých prípadoch veľmi problematické, až život ohrozujúce, predpokladáme, že budú navštevovať urgentný príjem NAW. V rámci ústavnej pohotovostnej služby však slúži na detskom oddelení nemocnice iba jeden lekár," uvádza riaditeľ NAW Miroslav Jaššo. Tento lekár by musel poskytovať služby nielen hospitalizovaným pacientom, ale v prípade potreby bude privolaný na urgent o tri poschodia nižšie. Tak by zostalo detské oddelenie bez lekára možno aj niekoľko hodín. Mesačne na detskej APS býva v Piešťanoch ošetrených okolo 350 detí.



Mesto Piešťany plánované zrušenie detskej pohotovosti vníma negatívne. V liste podpísanom aj primátorom Petrom Jančovičom sa uvádza, že na detskej APS poskytuje služby 15 ambulantných lekárov rajónu Piešťany. Každý z nich odslúži v danom mesiaci dve služby. Všetci ambulantní lekári zaraďovaní do služieb APS sú v dôchodkovom veku, z toho dvaja nad 80 rokov a deviati nad 70. V zmysle návrhu majú byť po zrušení APS zaraďovaní do služieb v Trnave.



Mesto i NAW upozorňuje na riziko enormného zaťaženia starších lekárov a postupného zatvárania ich ambulancií. "Nové rozmiestnenie ambulancii APS nekorešponduje s rozmiestnením urgentných príjmov v rámci novej kategorizácie nemocníc II. typu," píše sa v stanovisku. Opatrenie povedie k zníženiu komfortu návštevníkov mesta a regiónu i zníženiu kvality doteraz samozrejmých služieb.



"Pokiaľ má toto opatrenie viesť k šetreniu, nevidíme v ňom zmysel, pretože nárast dopravy za službami do krajského mesta rozhodne neprospeje ekonomike ani životnému prostrediu a vonkoncom nie zdraviu obyvateľstva," uvádzajú primátor a riaditeľ nemocnice.