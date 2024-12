Vodičov v Piešťanoch čaká pri parkovaní v meste niekoľko zmien

Piešťany 20. decembra (TASR) - Vodičov čaká pri parkovaní v meste Piešťany od 1. marca 2025 niekoľko zmien, ktoré zohľadňujú pripomienky verejnosti a správcu miestnych ciest a parkovísk. Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní v zóne s regulovaným státím na území mesta schválili mestskí poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



"Medzi najpríjemnejšiu zmenu patrí zrušenie poplatku za vybavenie žiadosti o parkovaciu kartu osobne v prevádzke Služieb mesta Piešťany na Valovej ulici," priblížila samospráva na sociálnej sieti. Dôjde tiež k rozšíreniu zóny D o časť zóny C, kde dochádza k presunu Panenskej ulice a Námestia J. Kráľa do pásma D.



Ďalšou zmenou je aj to, že parkovacie karty môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,4 metra. Neplatí to však pre vozidlá osôb oprávnených predávať výrobky na trhovisku v pásme N na parkovacích miestach určených prevádzkovateľom. "Prevádzkovateľ má právo nevydať parkovaciu kartu, pozastaviť platnosť parkovacej karty pre vozidlá s celkovou dĺžkou presahujúcu 5,4 metra," dodalo mesto.



Radnica doplnila, že platná parkovacia karta jej držiteľa neoprávňuje parkovať na parkovacích miestach, kde by mohol obmedziť ostatných účastníkov cestnej premávky vrátane znemožnenia vyjsť z parkovacieho miesta iným vodičom alebo bez toho, aby dochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.