Piešťany vyhlásili tender na zhotoviteľa koncepcie rozvoja kultúry

Piešťany 25. októbra (TASR) - Mesto Piešťany vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2030. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na jej tvorbu vyčlenili z mestského rozpočtu 10.000 eur. TASR to potvrdila hovorkyňa samosprávy Veronika Bardíková.



Zo zverejnenej výzvy vyplýva, že koncepcia bude obsahovať analytickú a strategickú časť, ale aj informácie o kultúrnych možnostiach mesta. Záujemci môžu svoje ponuky predkladať do 29. novembra. "Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny," približuje výzva.



Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu vrátane DPH. Radnica s ním následne uzatvorí zmluvu o diele. Kompletný strategický dokument má byť odovzdaný do konca septembra 2025. Koncepciu musí po odovzdaní schváliť MsZ, výsledkom čoho bude uznesenie.