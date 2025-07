Piešťany využívajú leto na realizáciu investícií

Piešťany 28. júla (TASR) - Mesto Piešťany využíva letné mesiace na rekonštrukcie viacerých školských zariadení a verejného priestoru. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť, technický stav budov aj komfort pre deti, učiteľov a verejnosť. Dokopy ide o investície v hodnote viac ako 700.000 eur s DPH. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.



Na Základnej škole (ZŠ) M. R. Štefánika (Vajanského) prebieha kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie na druhom a treťom poschodí. „V rámci projektu sa realizuje výmena káblov, zásuviek, svietidiel, rozvádzačov a ďalších prvkov. Po ukončení elektroinštalácie budú priestory vymaľované a vybavené nábytkom,“ priblížila. Zhotoviteľom je spoločnosť Statikstav, práce sa realizujú v termíne od 1. júla do 27. augusta. Celková hodnota zákazky je 204.756,67 eura s DPH.



V Materskej škole (MŠ) 8. mája prebieha zatepľovanie fasády a obnova vonkajších prvkov, ako sú lodžie, zábradlia či parapety. Realizujú sa tiež výmeny podlahových vrstiev a dokončuje sa nová omietka. Projekt realizuje spoločnosť GIT v termíne od 11. júna do 2. septembra v celkovej hodnote 190.205,97 eura s DPH.



ZŠ Scherera pokračuje druhou etapou obnovy pavilónu A. „Vymenené boli okná na treťom poschodí a prebieha zateplenie južnej a východnej fasády. Zároveň sa realizuje náter soklov, zábradlí a vnútorných ostení okien,“ doplnila. Zhotoviteľom je spoločnosť Arcus Signum v termíne od 11. júla do 19. septembra. Hodnota zákazky predstavuje 219.013,48 eura s DPH.



MŠ Zavretý Kút prechádza komplexnou obnovou elektroinštalácie vo všetkých štyroch pavilónoch, kuchyni, kanceláriách aj sociálnych zariadeniach. „Okrem nových káblov a svietidiel budú osadené moderné rozvádzače s prepäťovou ochranou a prúdovými chráničmi. Súčasťou obnovy je aj premaľovanie vnútorných priestorov a oprava omietok,“ ozrejmila Střelcová. Zhotoviteľom je firma Elemont bezpečnostné a kamerové systémy. Hodnota zákazky je 85.847,33 eura s DPH.



Rekonštrukčné práce prebiehajú aj v predstaničnom priestore pri priechode pre chodcov smerom na železničnú stanicu. „Na tomto mieste sa pri silných dažďoch dlhodobo tvorí mláka, pretože pôvodná vozovka bola zle vyspádovaná. Riešením bude osadenie uličného žľabu a napojenie na existujúcu kanalizáciu, ktoré zabezpečí odvod vody mimo frekventovaného priechodu,“ zhrnula hovorkyňa. Zhotoviteľom je spoločnosť TKO - Ekopres II. Predpokladaný termín dokončenia je do polovice augusta. Cena za dielo je 6114,33 eura s DPH.