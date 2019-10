V Piešťanoch sa začala výstavba kompostárne

Piešťany 30. októbra (TASR) – Kompostáreň na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu začali v tomto týždni budovať v Piešťanoch. Podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej by mala ročne spracovávať zhruba 4000 ton biologicky rozložiteľného odpadu.



Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, mesto Piešťany sa na realizácii podieľa päťpercentným spolufinancovaním vo výške 85.392 eur. "Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aeróbnym procesom," uviedla hovorkyňa. Stavba má byť podľa zmluvy o dielo zhotovená do 250 kalendárnych dní. Realizátorom je spoločnosť AVA-stav s.r.o., Galanta. Kompostáreň bude situovaná v areáli bývalého Zväzarmu, vedľa objektu novootvoreného zberného dvora. Zabezpečí triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.